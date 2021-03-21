Пожилой мужчина пострадал при пожаре в многоквартирном доме в Могилеве

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в многоквартирном доме в Могилеве пострадал пожилой мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире по ул. Вишневецкого поступило 21 марта. По прибытии к месту вызова горения не наблюдалось, но на лестничных площадках присутствовал запах дыма. В одной из квартир на третьем этаже работники МЧС в бессознательном состоянии обнаружили ее хозяина пенсионера 1933 года рождения, инвалида 2-й группы. Его вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи.

Мужчина госпитализирован с диагнозом "отравление продуктами горения" и ожогами 40% тела.

В результате пожара повреждено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Причина возгорания устанавливается.-0-

Фото МЧС