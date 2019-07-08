Пожилой мужчина умер на станции метро "Октябрьская"

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилой мужчина упал на эскалаторе станции метро "Октябрьская", медики констатировали смерть. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском метрополитене.

Трагедия произошла сегодня около 8.30. На эскалаторе станции "Октябрьская" стало плохо мужчине 1939 года рождения, он упал.

"Была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Медработники констатировали смерть пассажира", - проинформировали в метрополитене.-0-