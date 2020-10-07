Пожилой мужчина в Дзержинском районе ушел в лес за грибами и пропал

Фото из архива
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается 72-летний житель Минска Сергей Ковшик. Такая информация опубликована в официальном Telegram-канале МВД "Разыскивает милиция", сообщает БЕЛТА.
6 октября, около 14.00, мужчина ушел из дачного дома в деревне Виноградовка Дзержинского района за грибами в лес, расположенный между деревнями Виноградовка и Войтовка, и не вернулся.
Фото МВД
Был одет в темно-синюю бейсболку, черную куртку, голубые джинсы, зеленые резиновые сапоги. При себе имел складной нож и зеленую сумку от противогаза.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить в Дзержинский РОВД по телефонам 8 (017) 165-24-37, 8 (029) 507-68-22 или 102.-0-