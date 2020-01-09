Пожилую женщину и ее сына спасли на пожаре в Березе

9 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березе сотрудники МЧС спасли на пожаре пожилую женщину и ее сына, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
В РОЧС сообщение о задымлении в квартире пятиэтажного дома по улице Северный Городок поступило 8 января в 13.43. Прибывшие на место вызова спасатели определили, что дым идет из окна на втором этаже. В квартире сотрудники МЧС обнаружили людей. В коридоре находился мужчина 1975 года рождения, в жилой комнате на кровати - хозяйка 1954 года рождения. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" пострадавших госпитализировали в больницу.
Спасатели ликвидировали пожар. Огонь повредил мебель, напольное покрытие на площади 2 кв.м. Специалисты устанавливают причину возгорания.-0-
Фото Брестского областного управления МЧС