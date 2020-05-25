25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилые супруги спасены на пожаре в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в городском управлении МЧС.

На номер "101" от соседей 24 мая в 23.31 поступило сообщение о дыме из квартиры на восьмом этаже по улице Шаранговича,48. На восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в однокомнатной квартире произошло загорание постельных принадлежностей. В квартире наблюдалось плотное задымление.

Звеном газодымозащитной службы из квартиры спасены два человека: хозяин 1954 года рождения и его супруга 1953 года рождения. Мужчину спасатели обнаружили на горящей кровати, а женщина находилась на кухне. В результате происшествия хозяин квартиры получил отравление продуктами горения и доставлен в больницу, супруга не пострадала.

Эвакуация не проводилась. Рассматриваемая версия пожара - неосторожное обращение с огнем при курении хозяином квартиры.-0-