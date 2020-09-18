Правоохранители Брестской области менее чем за сутки задержали автомобильных воров

18 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Брестской области менее чем за сутки задержали двух автомобильных воров. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

В начале сентября в милицию обратился 23-летний житель Барановичей. Молодой человек заявил о пропаже BMW 1994 года, доработанной для участия в соревнованиях. Свою машину молодой человек оценил в $8 тыс. О случившемся владелец также написал в чаты профильных автоклубов.

"Один из одноклубников потерпевшего сообщил, что видел авто дрифтующим в Белоозерске, другой позже заметил машину в поселке под Каменцом. Оперативники отправились вместе с хозяином BMW. Они объехали гаражные массивы, и в одном из гаражей машина "отозвалась" на брелок от сигнализации", - рассказала Ольга Чемоданова. Она добавила, что в гараже двое молодых людей разбирали автомобиль на запчасти.

Злоумышленниками оказались 23-летний житель Белоозерска и 26-летний житель Каменецкого района. Младший фигурант неоднократно судим за угоны. Он только в июле освободился из колонии. Его подельник ранее судим за хулиганство.

Возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере. Молодые люди арестованы.-0-