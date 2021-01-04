Правоохранители дали советы, как уберечь велосипед от кражи

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Ленинского РУВД Минска задержали двух минчан, которые подозреваются в краже велосипеда. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Сотрудник отдела уголовного розыска Ленинского РУВД Минска, выехав на вызов в составе следственно-оперативной группы, обратил внимание на двух минчан, которые катили велосипед. Один из мужчин сотруднику милиции был знаком, поскольку ранее имел проблемы с законом. Правоохранитель, заподозрив неладное, сфотографировал минчанина на случай, если велосипед окажется ворованным и кто-то из граждан обратится за помощью. Долго ждать не пришлось: через пару дней в милицию обратилась потерпевшая, которая сообщила о пропаже из тамбура велосипеда", - рассказали в ГУВД.

Установить личность подозреваемых не составило труда, ими оказались двое минчан 28 и 39 лет. По словам мужчин, они распивали спиртные напитки в гостях у знакомого. Во время распития у 39-летнего минчанина возникла мысль похитить велосипед, который находился на 9-м этаже дома и не был пристегнут. Своим замыслом он поделился с товарищем, тот согласился. Известно, что похищенный велосипед приятели продали неустановленному мужчине. Сумма ущерба составила Br300. Материалы проверки переданы в Ленинский (Минска) РОСК, где дана правовая оценка действиям задержанных.

Для сохранности личного имущества правоохранители рекомендуют не оставлять велосипеды без присмотра, не хранить их в подъездах и на лестничных площадках. Специальное запирающее устройство также не может служить гарантией сохранности. Лучшее место для хранения - квартира. Следует пользоваться специальными блокирующими устройствами, оставляя велосипед на улице даже на непродолжительное время. При этом необходимо фиксировать к какому-либо ограждению не только раму, но и одно из колес.

"При посещении объектов торговли и общественного питания оставляйте велосипеды на специально оборудованных велопарковках либо в поле обзора камер видеонаблюдения. Не передавайте велосипед посторонним лицам во временное пользование, а также для хранения. Сохраняйте технические паспорта на велосипеды или хотя бы переписывайте идентификационные номера, если технический паспорт по какой-то причине отсутствует, не поленитесь сделать фотографию велосипеда, что окажет существенную помощь сотрудникам милиции в его розыске. Промаркируйте велосипед специальным ПИН-кодом с внесением его в информационную базу МВД. Эту услугу предоставляет специализированное предприятие ООО "Технолитекс", - добавили в ГУВД.-0-