6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители изъяли у бобруйчанина 550 г марихуаны, которую тот хранил с целью сбыта в квартире и дачном доме в Осиповичском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович.

Наркотик обнаружили и изъяли у 32-летнего жителя Бобруйска сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома во время оперативно-разыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к распространению наркотических средств.

Как рассказал заместитель начальника отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома майор милиции Вадим Боложко, в отношении ранее не судимого и неработающего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК Беларуси. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Оперативники наркоконтроля продолжают мероприятия по выяснению обстоятельств произошедшего, выявлению полного круга лиц, причастных к обороту наркотического средства.-0-