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31 августа 2021, 13:35

Правоохранители изъяли у бобруйчанина более 500 л спиртосодержащей жидкости

Фото из архива
Фото из архива

31 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске правоохранители изъяли у пенсионера более 500 л спиртосодержащей жидкости. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк.

По месту жительства 63-летнего местного жителя было изъято 540 л спиртосодержащей жидкости, находящейся в 62 пятилитровых и десятилитровых канистрах, которые пенсионер хранил в бане. Как отметил исполняющий обязанности начальника ОБЭП УВД подполковник милиции Олег Мирончиков, в настоящее время по факту проводится проверка.

В отношении бобруйчанина составлен административный протокол за хранение более 500 л непищевой спиртосодержащей жидкости. Статья предусматривает наложение штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин (1 БВ - Br29) с конфискацией непищевой спиртосодержащей продукции.-0-

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