Правоохранители изъяли у бобруйчанина более 500 л спиртосодержащей жидкости

31 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске правоохранители изъяли у пенсионера более 500 л спиртосодержащей жидкости. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк.
По месту жительства 63-летнего местного жителя было изъято 540 л спиртосодержащей жидкости, находящейся в 62 пятилитровых и десятилитровых канистрах, которые пенсионер хранил в бане. Как отметил исполняющий обязанности начальника ОБЭП УВД подполковник милиции Олег Мирончиков, в настоящее время по факту проводится проверка.
В отношении бобруйчанина составлен административный протокол за хранение более 500 л непищевой спиртосодержащей жидкости. Статья предусматривает наложение штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин (1 БВ - Br29) с конфискацией непищевой спиртосодержащей продукции.-0-