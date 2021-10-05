Правоохранители изъяли у трех наркоторговцев из Витебска более 600 г наркотиков

5 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Витебские оперативники раскрыли троих подельников, торговавших наркотиками, и изъяли у них более 600 г опасных веществ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми совместно с ОМОН УВД в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по пресечению деятельности одного из интернет-магазинов по продаже наркотических средств и психотропных веществ задержали неработающего 27-летнего жителя Витебска. При проведении личного обыска у него изъяли около 30 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP, электронные весы, шприцы для инъекций, упаковочный материал для наркотиков. Установлено, что витебчанин фасовал и размещал оптовые закладки для так называемых минеров.

В дальнейшем оперативники, следуя по преступной цепочке, задержали 19-летнего жителя Могилева, студента 1-го курса одного из университетов Витебска. Молодой человек разместил с целью сбыта на территории областного центра и Орши не менее 90 тайников с особо опасным психотропным веществом мефедроном. Также был задержан ранее судимый за хранение наркотиков 20-летний житель Витебска, разместивший в Железнодорожном районе города не менее 50 тайников с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP. Общая масса изъятых наркотиков составила более 600 г, что эквивалентно примерно 4 тыс. разовых доз.

В отношении всех участников преступного бизнеса следователи Витебского ГОСК возбудили уголовные дела по ч.3 ст.328 УК.-0-