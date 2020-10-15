Правоохранители изъяли у жительницы Бобруйска 363 л алкоголя

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйские правоохранители изъяли 363 л алкоголя, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк.

14 октября оперативные сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горисполкома изъяли 335 л спиртосодержащей жидкости и 28 л алкогольной продукции.

"В частном доме по месту жительства 46-летней неработающей бобруйчанки было обнаружено 42 ПЭТ-бутылки с этиловым спиртом производства России, емкостью 10 л и 5 л. Также было изъято 40 бутылок алкоголя: 16 бутылок виски "Джек Дэниэлс" (по 1 л), 22 бутылки водки "Финская" (по 0,5 л), две бутылки коньяка "Кизлярский" (по 0,5 л). Ранее гражданка неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные правонарушения", - рассказали в УВД.

В настоящее время проводится проверка, назначена экспертиза. Бобруйчанка будет привлечена к административной ответственности по ст.12.27 КоАП. Данное административное правонарушение влечет штраф от 10 до 100 БВ с конфискацией алкоголя.-0-