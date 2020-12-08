Правоохранители менее чем за сутки раскрыли кражу в Солигорском районе

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Солигорского района обворовал соседку, на раскрытие кражи ушло менее суток. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"54-летний житель деревни Пруссы проник в соседский дом, вырвав скобу крепления навесного замка на входной двери. Добычей злоумышленника стали старая газовая плита и две металлические бочки. По факту кражи с проникновением в жилище Солигорский РОСК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.205 УК", - рассказали в УВД.

На раскрытие преступления у оперативников отдела уголовного розыска Солигорского РОВД ушло менее суток. Однако за это время злоумышленник успел продать похищенное имущество, а на вырученные деньги купил спиртное.

Чтобы не стать жертвой кражи, оперативники уголовного розыска рекомендуют позаботиться о надежности запорных устройств. "Не оставляйте ключи от дома либо квартиры под ковриком, в почтовом ящике, на электрощите и в других доступных местах. Покидая квартиру либо дом, не забывайте запирать окна, форточки и балконы, в домовладениях - входные ворота, калитки, которые могут стать лазейкой для преступников. Уезжая в длительную командировку либо отпуск, просите соседей, а лучше родственников, присматривать за жилищем и забирать почтовую корреспонденцию. При утере ключей от квартиры либо домовладения незамедлительно меняйте замок", - добавили правоохранители.-0-