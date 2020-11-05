Правоохранители напомнили о правилах безопасности при пользовании банковскими картами

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня одной из актуальных проблем остается хищение денег с платежных банковских карт. Зачастую потерпевшие из-за своей беспечности становятся жертвами преступлений, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Наиболее распространенный вид хищения - кража самой банковской карты и получение ПИН-кода, чтобы воспользоваться ею для обналичивания денег или для покупок. Жертвами преступлений становятся люди, оставившие свои банковские карты без присмотра, потерявшие их, либо те, кто вместе с картой хранит ПИН-код, записанный, например, на стороне, где указан CVV2/CVC2-код", - рассказали в ГУВД.

Сотрудники милиции напоминают: вводя ПИН-код в банкомате, прикрывайте клавиатуру рукой. Храните в секрете ПИН-код и не пишите его на самих картах либо бумагах, хранящихся с картой. Чтобы отслеживать перемещение денег по карт-счету, устанавливайте на смартфон СМС-оповещение и уведомление об операциях с картой.

Не следует сообщать третьим лицам ПИН-код, срок действия карты, на кого она зарегистрирована и CVV2/CVC2-коды. Установите суточные и месячные лимиты по расходным банковским операциям. Если вам пришло сообщение о блокировке карты, перезвоните по телефону банка, указанному на обратной стороне вашей карты.

"Если вы рассчитываетесь банковской картой, например, в заведениях общепита или магазинах, держите ее в поле зрения, не позволяйте официантам или продавцам уходить с ней для расчета в другом месте. Если вы все же стали жертвой преступления, незамедлительно сообщите об этом в банк, выпустивший карту, для блокировки, а также обратитесь в милицию лично либо по телефону 102. Оперативное реагирование на преступление позволяет эффективнее установить злоумышленника", - отметили правоохранители.-0-