Правоохранители нашли $900 тыс. при обыске в доме матери блогера Тихановского

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. При обыске на даче матери гомельского блогера Сергея Тихановского правоохранители обнаружили $900 тыс. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"3 июня проводился обыск в установленном порядке в дачном доме, собственником которого является мать задержанного Тихановского. С санкции прокуратуры, в присутствии понятых и матери Тихановского обнаружены радиостанции, финансово-хозяйственные документы, печати субъекта хозяйствования, машинка для счета денег и сами деньги - $900 тыс.", - проинформировала Ольга Чемоданова. Она добавила, что информация будет дополнена.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел в Гродно. Тогда МВД информировало, что 29 мая в Гродно на Советской площади "были задержаны лица, в том числе ранее судимые и неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности, которые применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД для воспрепятствования их законной деятельности". Среди задержанных был гомельский блогер Сергей Тихановский.-0-