Правоохранители нашли у минчанина арсенал незарегистрированного оружия и боеприпасов

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД задержали 39-летнего минчанина, подозреваемого в незаконном обороте оружия и боеприпасов. В гаражах и на даче в Дзержинском районе мужчина хранил пять незарегистрированных винтовок, столько же гладкоствольных охотничьих ружей, револьвер, более тысячи патронов, две банки пороха и оптические прицелы. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Мужчина водворен в ИВС. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.295 УК Беларуси, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества. "Оружейника установили во время проверки лиц, включая ранее судимых, которые могут быть причастны к браконьерству или относятся к так называемым черным копателям. Он был задержан по месту жительства при силовой поддержке бойцов спецподразделения СОБР", - рассказали в 10-м управлении (по Минской области) ГУБОПиК МВД.

Сейчас оперативники выясняют происхождение обнаруженного арсенала, а также проверяют возможную причастность подозреваемого к другим преступлениям, в том числе связанным с использованием или применением оружия. Фигурант уголовного дела ранее судим по ст.364 УК Беларуси (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).

В ГУБОПиК МВД отметили, что оперативно-разыскные мероприятия по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ проводятся регулярно. Например, 14 мая в Березинском районе у 48-летнего жителя райцентра оперативники нашли три банки пороха и незарегистрированное ружье. В Логойском районе 17 мая выявили сразу двоих нарушителей. У 56-летнего ранее судимого за незаконную охоту мужчины изъято три винтовки, четыре ружья, около 70 патронов, две банки пороха и устройство для бесшумной стрельбы. Двумя днями ранее у 52-летнего охотника нашли винтовку, два ружья, более 350 патронов и банку пороха. По этим фактам проводится проверка, назначены соответствующие экспертизы.-0-