Правоохранители нашли у минчанина дома наркотики

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первомайский (Минска) районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них, возбужденного по ч.1 ст.342 УК. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

"Как сообщалось ранее, 1 ноября на территории столицы прошли несанкционированные массовые мероприятия, во время которых задержаны несколько сотен граждан, грубо нарушивших общественный порядок. Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций", - отметили в СК.

В рамках расследуемого уголовного дела по месту жительства одного из подозреваемых, 26-летнего молодого человека, был проведен обыск. В квартире обнаружены сверток с веществом растительного происхождения, электронные весы, деревянная трубка, полимерные пакеты и др.

Согласно заключению химической экспертизы, проведенной специалистами ГКСЭ, изъятое вещество оказалось опасным наркотическим средством - марихуаной. Всего при обыске изъято более 2 г запрещенного вещества. Мужчина пояснил следователям, что приобрел наркотическое средство в большей массе еще несколько месяцев назад для собственного употребления. С его слов, только за последнее время он употребил его более 20 раз.

Минчанину предъявлено обвинение по ч.1 ст.328 (незаконное без цели сбыта хранение наркотических средств) УК. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование по уголовному делу продолжается.-0-