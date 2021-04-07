Правоохранители нашли у витебчанки более 400 патронов

7 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В витебской квартире у местной жительницы правоохранители изъяли более 400 патронов, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
Оперативникам уголовного розыска Первомайского РОВД поступила информация о том, что жительница областного центра собирается продать патроны. "Сыщики установили, что реализацией боеприпасов хочет заняться 50-летняя неработающая витебчанка. При осмотре ее квартиры милиционеры обнаружили целый арсенал. Помимо 400 патронов различных калибров в доме находились фрагменты винтовки Мосина, а также 14 запалов к гранатам", - отметили в УВД облисполкома.
Женщина рассказала, что все найденное принадлежит ее мужу, который сейчас живет отдельно. Супруги задержаны, арсенал изъят, устанавливаются источники его происхождения. Следователи дадут правовую оценку действиям витебчан.-0-