Правоохранители нашли у жителя Молодечненского района 6 т браги

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе милиционеры предотвратили изготовление крупной партии суррогатного алкоголя, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Сотрудники Молодечненского РОВД обнаружили у 35-летнего жителя деревни Носилово 6 т самогонной браги. Склад с полуфабрикатом мужчина разместил в хозпостройке на приусадебном участке. Жидкость хранилась в 12 полимерных емкостях по 500 л каждая.

Кроме того, правоохранители нашли, предположительно, составляющие части самогонного аппарата. Есть основания полагать, что мужчина организовал здесь производственную линию суррогатного алкоголя, что подтверждает и внушительное количество хранившейся браги. Однако сам он пояснил, что все предназначается для личных нужд - для кормления скота. К слову, ранее фигурант неоднократно попадал в поле зрения сотрудников милиции за самогоноварение.

Фото УВД Миноблисполкома

По факту хранения самогонной браги проводится проверка. Образцы жидкости изъяты и направлены на экспертизу, по результатам которой будет дана правовая оценка. За изготовление и хранение полуфабриката безработному сельчанину грозит административная ответственность по ч.2 ст.12.43 КоАП Беларуси.-0-