Правоохранители нашли у жителя Новогрудка арсенал оружия и боеприпасов

24 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. У жителя Новогрудка, призывавшего к участию в незаконных массовых мероприятиях, нашли арсенал оружия и боеприпасов. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В Новогрудке милиция задержала 59-летнего местного жителя. Мужчина призывал жителей города участвовать 25 марта в незаконных массовых мероприятиях. "У него в доме правоохранители обнаружили протестную символику (ленточки, флаги, листовки и прочее), а также оружейный арсенал. В том числе патроны, пулеметный диск, незарегистрированное охотничье ружье и предмет, похожий на составную часть автомата", - сообщили в МВД.

Правовая оценка действиям задержанного будет дана по результатам проверки. Сообщается, что ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации массовых мероприятий.-0-