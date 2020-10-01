Правоохранители нашли заблудившегося в лесу пенсионера в Полоцком районе

1 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Полоцком районе правоохранители нашли заблудившегося в лесу 66-летнего новополочанина, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Происшествие случилось в деревне Карпиничи. Мужчина приехал к знакомым и отправился в ближайший лес, чтобы найти подходящий черенок для лопаты и собрать грибов. Выйти самостоятельно из леса он не смог.

Обеспокоенные знакомые стали искать мужчину, но это не принесло результата. Поэтому глубокой ночью они обратились в Полоцкий РОВД. Были мобилизованы сотрудники уголовного розыска, спасатели, однако ночная поисковая операция также оказалась безуспешной. К тому времени новополочанин находился уже в 10 км от точки поиска. А утром продолжил двигаться в правильном, на его взгляд, направлении. При этом встретив по дороге работников лесного хозяйства, он даже не попросил о помощи, прошел мимо. Лесники же его запомнили. Один из них спустя некоторое время встретил недалеко от места работы своего брата, сотрудника МЧС, который был задействован в поисках пенсионера. Лесник указал направление, в котором ушел мужчина. Меньше чем через час потерявшегося обнаружили сотрудники отдела угрозыска Николай Хрол и Алексей Сизов.

"Уже на следующий после блужданий в лесу день пенсионер пришел в РОВД, чтобы еще раз поблагодарить своих спасителей за четкую и слаженную работу", - отметили в УВД, напомнив о необходимости соблюдать элементарные меры предосторожности, отправляясь в лес, а также брать с собой заряженный телефон.-0-