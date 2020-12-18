18 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители помогли вернуть щенка жителю Могилевского района. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Житель деревни Щежерь Могилевского района Артем Волосюк в декабре купил щенка в подарок своей девушке. Молодой человек решил, что до дня рождения собака поживет у него. "14 декабря он отлучился из дома. Когда вернулся, обнаружил, что дверь в прихожую отжата, а щенок пропал. О случившемся он сообщил в милицию", - рассказали в УВД.

Вскоре сотрудники розыска Могилевского РОВД установили подозреваемых в краже. Ими оказались две односельчанки заявителя. "Похитив чужую собаку, они в этот же день выложили объявление о ее продаже на одной из торговых площадок в интернете", - подчеркнули в УВД.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Щенка вернули владельцу.

"В знак благодарности за помощь молодой человек записал видеообращение к начальнику и сотрудникам уголовного розыска Могилевского района, в котором поблагодарил правоохранителей за работу", - рассказали в УВД Могилевского облисполкома.-0-