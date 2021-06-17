Правоохранители пресекли деятельность крупнейшего в Беларуси интернет-магазина по продаже наркотиков

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители пресекли деятельность крупнейшего в Беларуси интернет-магазина по поставке и сбыту наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Александр Высоцкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Сотрудники управления совместно с коллегами из региональных подразделений почти два года назад вышли на след хорошо управляемого преступного сообщества, организовавшего в Беларуси крупнейший интернет-магазин по поставке и сбыту наркотиков и психотропов. Он работал в пяти регионах страны. В составе преступной организации - отдельные группы, руководители и кураторы, а также штат сотрудников (администраторы чатов, операторы, оптовые и розничные закладчики). Среди завербованных выявлено и 17 подростков. Сначала был установлен и задержан один из основных участников, 28-летний мужчина, который отвечал за финансовую составляющую деятельности преступной организации. Благодаря этому стало возможным задержать и привлечь к ответственности еще 10 администраторов и бухгалтеров, проживающих в Витебске, Гомеле, Могилеве, Бобруйске, Солигорске, Минске и оттуда работавших на интернет-площадку.

Во время работы над делом проведено 20 обысков, изъято в общей сложности более $198 тыс. и Br114 тыс., два автомобиля, компьютерная техника и средства мобильной связи с материалами, которые подтверждают факты преступной деятельности фигурантов. Обнаружены 104 платежные карты, 101 SIM-карта и более 100 договоров на оформление банковских счетов.

Сейчас уголовное дело находится в производстве Следственного комитета. Всего по нему проходит около 120 граждан, причастных к преступной деятельности в интересах интернет-магазина.

Предпринятые правоохранителями меры существенно ослабили финансовую составляющую криминальной структуры, нарушив отлаженные механизмы расчетов, значительно сократив поступления психоактивных веществ в страну.

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