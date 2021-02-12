Правоохранители пресекли канал поставки психотропов в Беларусь

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе спецоперации столичным и витебским наркоконтролем задержаны пять человек. Во взаимодействии с российскими коллегами изъято более 4 кг наркотиков. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сначала оперативники вышли на 26-летнего жителя Витебской области. В автомобиле и по месту жительства он хранил закладки с мефедроном общим весом более 1 кг и 200 таблеток MDMA. По словам мужчины, с осени 2020 года он занимался поставкой запрещенного товара в Беларусь, фасовал его и продавал более мелким курьерам.

Выяснилось, что в Подмосковье спрятано еще около 3 кг мефедрона, который задержанный намеревался привезти в нашу страну. Информацию передали местным полицейским, те психотроп изъяли.

Тогда же в лесах Витебской и Минской областей оперативники задержали еще четверых человек в возрасте от 18 до 53 лет (одна из них девушка), которые собирали уже спрятанные закладки для последующего распространения в регионах. Они не были знакомы между собой, но работали на один наркомаркет. Общий вес изъятого у них мефедрона и альфа-PVP составил свыше 0,5 кг.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.-0-