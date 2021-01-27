27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители проверяют сообщение о минировании двух университетов в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Днем 27 января в Минский государственный лингвистический университет (ул. Захарова, 21) и Белорусский государственный университет (пр-т Независимости, 4) поступили анонимные электронные сообщения об их минировании.

На места выбыли сотрудники милиции, предприняты необходимые меры безопасности. Работают саперно-пиротехнические группы.

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