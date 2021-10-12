Правоохранители проверяют сообщение о минировании школы в Минске

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12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проверяется сообщение о минировании учебного учреждения в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
"Сегодня утром в столичную школу №24 поступило электронное сообщение с информацией о заложенных взрывных устройствах. На месте работают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности", - рассказали в ГУВД.
Правоохранители приносят свои извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности.-0-