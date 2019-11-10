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10 ноября 2019, 22:49

Правоохранители проводят проверку фирмы-посредника в растаможке авто для инвалидов и многодетных

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители проводят проверку фирмы-посредника в растаможке авто для инвалидов и многодетных. Такая информация прозвучала в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Пока по этим фактам не было возбуждено уголовных дел. Правоохранители проводят проверку, по результатам которой действиям руководителя и сотрудников фирмы будет дана правовая оценка", - сообщили в эфире.

Фирма выступала под маской посредника: обещала пригнать авто из-за границы и помочь растаможить, но своих обещаний не выполнила. По словам обманутых клиентов, компания должна десятки тысяч долларов. Они уверяют, что директор заключил с ними договор, взял 100%-ную предоплату, не пригнал автомобиль и перестал выходить на связь.

Один из пострадавших полгода назад решил купить автомобиль, воспользовавшись льготными для подобных семей условиями. Однако после заключения договора с фирмой-посредником и внесения предоплаты машины он так и не дождался. Переговоры, ожидания авто или денег длились несколько месяцев. Сейчас мужчина готовится к суду. А та машина, которую ему обещали пригнать, 28 сентября растаможена и выставлена на продажу в интернете.

Людей, попавших в аналогичную ситуацию с участием этой фирмы, не менее 11-ти по всей стране. Они или имеют на иждивении инвалида, или из многодетных семей.

"Каждый из этих фактов по отдельности представляет собой гражданско-правовые отношения. Иными словами, разбираться в ситуации должен суд. Однако если потерпевшие объединятся и смогут доказать, что все они пострадали по одной и той же схеме, следствие может усмотреть в действиях фирмы мошенничество и тогда разбирательство перейдет уже в уголовную плоскость", - заключили в эфире телеканала.

Как сообщалось, указ №140 "О возмещении таможенных пошлин, налогов" предусматривает возмещение из республиканского бюджета 50% таможенных пошлин, налогов лицам, имеющим инвалидность I либо II группы, а также родителям (усыновителям, удочерителям) в многодетных семьях при ввозе легкового автомобиля. Чтобы воспользоваться таким возмещением, необходимо представить в таможню удостоверение инвалида или удостоверение многодетной семьи. Представленные документы должны быть действительны на момент декларирования автомобиля.-0-

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