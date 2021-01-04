4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители проводят проверку по факту блокировки дороги в центре Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Вечером 3 января в различных Telegram-каналах появилась информация о блокировке дороги на ул. Романовская Слобода. Сотрудники минской милиции не оставили данное правонарушение без внимания и проводят проверку в рамках уголовно-процессуального законодательства. Правоохранители принимают меры по установлению всех лиц, причастных к умышленной блокировке транспортных коммуникаций, а также подсчитывают ущерб, причиненный незаконными действиями", - рассказали в ГУВД.

В последующем материал проверки будет передан в Следственный комитет для дачи правовой оценки.

ГУВД Мингорисполкома напоминает, что умышленное блокирование транспортных коммуникаций влечет как административную ответственность (ст.18.1 КоАП предусматривает штраф в размере от 6 до 10 БВ), так и уголовную (ст.310 УК в случае особо крупного ущерба или смерти человека предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы).-0-