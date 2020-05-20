Правоохранители раскрыли кражу древесины в Столбцовском районе

Фото УВД Миноблисполкома
20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники группы БЭП Столбцовского РОВД выявили факт хищения деловой древесины в угодьях одного из лесничеств района. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.
По предварительной информации, хищение совершил 56-летний лесник вместе с 33-летним жителем Столбцов под видом заготовки дров в январе - марте этого года. Общая стоимость похищенной древесины составила около Br3 тыс.
За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями следователи возбудили уголовное дело.-0-