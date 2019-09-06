Правоохранители раскрыли крупную зерновую аферу в Молодечненском районе

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Молодечненского РОВД раскрыли масштабную зерновую аферу, уличив замдиректора одной из дилерских компаний в мошеннических действиях в особо крупном размере. Материальный ущерб составил около Br94 тыс. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

Фигурантом уголовного дела стал 41-летний житель Молодечно. "В лице подозреваемого компания заключила договор на поставку 300 т пшеницы в одно из крупнейших производственных предприятий Молодечненского района. Работала фирма на условиях стопроцентной предоплаты за товар, но зерно продавала по заведомо заниженной цене - Br311 за т, в то время как рыночная стоимость начиналась от Br350. Это служило лишь приманкой для субъектов хозяйствования", - рассказали подробности схемы в УВД.

На счет фирмы поступили около Br94 тыс. "Однако зерно заказчику так никто и не поставил. Товар для молодечненского завода якобы шел из Брянской области. Однако оперативники установили, что на момент сделки с зарубежной компанией не было никаких взаимоотношений, а значит и принятых на себя обязательств по поставке пшеницы молодечненская фирма выполнить не могла. В последующем 240 т все же доставили, однако "комбинаторы" вместо того, чтобы выполнить обязательства перед заказчиком, успешно реализовали зерно на сторону", - отметили в УВД.

Сотрудники ОБЭП выяснили, что к мошеннической схеме привлекалось несколько сомнительных фирм. По факту руководили ими посторонние лица, но все они были подконтрольны замдиректора дилерской компании. За счет таких организаций из оборота были выведены ее финансовые ресурсы. Активы передавались в качестве займа и платы за несуществующие услуги. Кроме того, фигурант заключал договоры об уступке требования для погашения дебиторских задолженностей со стороны как минимум трех предприятий. В итоге фирма прекратила существование.

В действиях мужчины правоохранители усмотрели признаки состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.209 УК (мошенничество). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.-0-