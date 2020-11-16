Правоохранители раскрыли подробности ДТП с пострадавшим на пр.Пушкина в Минске

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители раскрыли подробности ДТП с пострадавшим на проспекте Пушкина в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
"15 ноября на одном из интернет-порталов появилась информация о мужчине, который попал под микроавтобус силовиков в Минске. В тексте статьи было указано, что, находясь на проезжей части проспекта Пушкина, мужчина что-то бросил в сторону милицейского микроавтобуса, а после попал под колеса уже другого микроавтобуса", - рассказали в ГУВД.
Установлено, что 35-летний минчанин, находясь на проезжей части, не соблюдал правила дорожного движения, тем самым подвергая себя и окружающих опасности. В результате произошло ДТП. В настоящий момент мужчина находится на обследовании в БСМП. По факту ДТП проводится проверка. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
Правоохранители также установили, что мужчина умышленно бросал в служебную машину камни. Следователи дали правовую оценку его действиям, возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.-0-