Правоохранители расширили зону поисков пропавшего в Каменецком районе малыша

11 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники правоохранительных органов расширили зону поисков пропавшего в Каменецком районе ребенка, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

"Сотрудники милиции, МЧС, погранслужбы и внутренних войск, волонтеры сегодня обследовали площадь около 640 га. Это территория деревни - проверены все подворья, закрытые и открытые помещения, колодцы, а также поля, лесной массив, водолазы исследовали 6,3 км мелиоративного канала. В поисковой операции задействованы служебные собаки, различная техника, в том числе квадрокоптеры", - проинформировала Анна Иващенко. Зона поисков расширяется: в одну сторону примерно на 6 км, в другую - на 12 км.

Вечером 10 апреля в РОВД обратилась жительница деревни Любашки. Она сообщила о пропаже сына, которому в мае исполнится два года. Сотрудники УВД, РОВД, МЧС, погранслужбы и внутренних войск незамедлительно организовали поиски. Каменецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Пропавшего мальчика зовут Иван Волошин. Он был одет в синюю спортивную кофту с красными полосами на рукавах.

В Каменецком районе пропал малыш Мальчика зовут Волошин Иван Викторович, он 2017 года рождения. Он был одет в синюю спортивную кофту с красными полосами на рукавах.

Информацию о местонахождении ребенка можно сообщить по телефону 102.-0-