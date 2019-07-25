Правоохранители расследуют дело об убийстве пожилой белоруски в России

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Беларуси и России расследуют дело об убийстве белоруски в Челябинской области, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"В сентябре 2018 года 69-летняя женщина отправилась в Россию для коммерческой деятельности на автомобиле Mercedes-Benz под управлением 42-летнего мужчины, - рассказала официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская. - Из поездки мужчина вернулся один. Родственникам женщины пояснил, что она решила остаться в России. 16 ноября по факту безвестного исчезновения женщины было возбуждено уголовное дело по заявлению сына, с которым она выходила на связь последний раз 5 ноября".

Следственный комитет в декабре 2018 года возбудил уголовное дело по статье "Убийство". По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина, выезжавший с пенсионеркой за пределы страны.

В расследовании уголовного дела задействованы правоохранители России. Следователи двух стран ведут работу по сбору доказательств.-0-