Правоохранители разыскивают водителя, который сбил двух сотрудников милиции в Минске

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлено местонахождение автомобиля, на котором был совершен наезд на сотрудников милиции, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"Следователями управления СК по городу Минску в ходе мониторинга различных интернет-ресурсов обнаружена видеозапись, на которой запечатлен наезд автомобиля на сотрудников милиции. В результате происшествия пострадало двое правоохранителей, которые были госпитализированы с различными травмами и в настоящее время находятся на излечении в одном из учреждений здравоохранения Минска", - рассказала Екатерина Гарлинская.

Следователями совместно с сотрудниками милиции указанный автомобиль был обнаружен на территории одного из садоводческих товариществ Минского района. При осмотре транспортного средства изъяты вещественные доказательства. Назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.

Получены сведения о личности владельца машины. Сотрудниками органов внутренних дел проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению его местонахождения.-0-