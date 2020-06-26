26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители с начала года пресекли 15 каналов поставки наркотиков в Беларуси, столько же было обнаружено помещений для выращивания наркотических растений. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел.

"Наблюдается тенденция снижения числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Количество передозировок, допущенных несовершеннолетними, снизилось за шесть последних лет в 56 раз, а последний случай смерти несовершеннолетних от наркотиков регистрировался в стране в 2014 году", - рассказал начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Олег Сильвестрович.

По итогам пяти месяцев текущего года органы внутренних дел выявили более 1,5 тыс. наркопреступлений, это на 28% меньше, чем за такой же период прошлого года. Около половины преступлений связаны со сбытом. Несовершеннолетние и с их участием совершили на 75 меньше наркопреступлений, на 26% снизился уровень рецидивной наркопреступности.

"Основные усилия органов внутренних дел по-прежнему сконцентрированы на выявлении и пресечении каналов поставок наркотиков в республику из-за границы, а также их транзитных перевозок. Только за истекший период их выявлено 15", - уточнили в управлении.

Пресечена деятельность 15 помещений, которые были специально приспособлены и оборудованы для выращивания наркосодержащих растений. Организована работа по выявлению наркопритонов, возбуждено 16 уголовных дел за их содержание.

Активно работают правоохранители и в интернете. В Министерство информации в этом году уже направлены уведомления о необходимости ограничить доступ к 200 сайтам, где размещены сообщения или материалы, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Несмотря на стабильную и контролируемую ситуацию, наркоугроза в стране сохраняется. Изменение конъюнктуры наркорынка вместе с беспечностью наркопотребителей приводят к увеличению передозировок, в том числе со смертельным исходом.

Анализ данных наркоконтроля показывает, что смерти от передозировок в большинстве случаев связаны с употреблением метадона. Только в этом году из-за него погиб 21 человек, а 14 умерли от передозировки метадона в сочетании с другими психоактивными веществами. "В основном это лица старше 30 лет, так называемые наркозависимые со стажем, ранее судимые, в том числе по ст. 328 УК, состоявшие на учете у врача-нарколога, а также направлявшиеся на принудительное лечение от наркомании и алкоголизма", - пояснили в управлении.

Генеральная Ассамблея ООН в 1987 году постановила отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Беларусь формирует и реализует национальную политику по противодействию незаконному наркообороту, руководствуясь положениями антинаркотических конвенций ООН. Республика - активный участник международной системы контроля над наркотиками, основанной на этих конвенциях.

Как известно, в 2012-2014 годы в Беларуси был значительный рост наркопреступлений, кардинально перестроился наркорынок, увеличилось число наркопотребителей, среди них стало много молодых людей. В 2014 году произошел всплеск передозировок психоактивными веществами, особенно среди молодежи, в том числе со смертельным исходом. Благодаря масштабным профилактическим и практическим мерам, принимаемым на протяжении последних шести лет всеми заинтересованными государственными органами, наркоситуация в стране существенно изменилась.

В ГУНиПТЛ МВД отметили, что формы и методы незаконного распространения наркотиков меняются. Это требует от международного сообщества консолидации усилий, а также формулирования новых согласующихся между собой методов и подходов для исключения пробелов, которыми успешно пользуются наркодилеры. Адекватное реагирование на возрастающую наркоугрозу требует выработки согласованной политики, немалую роль в которой может сыграть гармонизация правовых инструментов в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.-0-