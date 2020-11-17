Правоохранители спасли двух человек при пожаре в Гродно

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно правоохранители спасли двух человек при пожаре. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

"Сегодня ночью в одной из квартир на первом этаже жилого дома напротив Октябрьского РОВД случился пожар. Пламя увидели направлявшиеся домой после смены сотрудники патрульно-постовой службы милиции. Доложив в дежурную часть отдела внутренних дел, правоохранители немедленно бросились к квартире, - рассказали в УВД. - Железная дверь не оставляла шансов попасть в помещение без усилий. К счастью, у соседей, отозвавшихся на шум, оказался ключ. В задымленном коридоре на полу без сознания лежала женщина, которую тут же вынесли на свежий воздух. К этому времени подоспели сотрудники МЧС и вместе с милиционерами эвакуировали из комнаты хозяина жилища".

Пока одни правоохранители спасали людей, другие до прибытия МЧС тушили пожар. Двое сотрудников оперативно-дежурной службы, взяв из отдела огнетушители, выбили окно и через него сумели сбить пламя.

"Со спасенным 48-летним хозяином квартиры и ее 43-летней сожительницей все хорошо. Они искренне благодарят правоохранителей,спасших их от беды", - сказали в УВД.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС