Правоохранители устанавливают личность сообщившего о "заминировании" ТЦ и школ в Витебске

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители устанавливают личность сообщившего о "заминировании" торговых центров и школ в Витебске. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в оперативно-дежурную службу МВД поступило сообщение об опасности. В электронном письме были указаны 12 объектов в Витебске - торговые центры и учреждения образования.

"Информация о "заминировании" торговых центров и школ в Витебске не подтвердилась. Правоохранители приняли меры по охране общественного порядка, проверили территорию на предмет взрывоопасных предметов. В целях безопасности эвакуировались посетители и персонал объектов, - проинформировала Ольга Чемоданова. - Опасных предметов не обнаружено. Личность отправителя сообщения устанавливается".

Правоохранители приносят извинения за доставленные неудобства, и благодарят за проявленное терпение и понимание.

Это не первое сообщение об опасности, которое поступило в органы внутренних дел с начала года. Во всех случаях информация не подтверждалась, опасных предметов обнаружено не было.-0-