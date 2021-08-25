Правоохранители установили еще одного участника массовых беспорядков в Минске

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой минчанин признан подозреваемым по ранее возбужденному уголовному делу за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них, написала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.Оперативники ГУБОПиК МВД задержали 23-летнего жителя столицы. В августе прошлого года молодой человек в районе стелы "Минск - город-герой" и на ул.Кальварийской вместе с другими участниками незаконного мероприятия находился на проезжей части, перекрывал движение транспорта, выкрикивал протестные лозунги."Со слов задержанного, к участию в тех событиях его спровоцировала информация в деструктивных Telegram-каналах, подписчиком которых он является. Сейчас он сожалеет, что поддался их влиянию", - написала Ольга Чемоданова.-0-