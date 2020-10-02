Правоохранители установили личность парня, разорвавшего в центре Бреста государственный флаг

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек разорвал государственный флаг на несанкционированном мероприятии в Бресте. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома.

Парень попал в объектив видеокамеры во время несанкционированного массового мероприятия, проходившего 27 сентября на улице Советской в Бресте. Он умышленно на глазах у других попытался поджечь государственный флаг. После нескольких неудачных попыток демонстративно разорвал полотнище на части.

Сотрудники уголовного розыска установили личность молодого человека. Им оказался 17-летний житель Кобрина, учащийся одного из городских лицеев. Парень целенаправленно приехал в Брест для участия в протестной акции.

Оказалось, что он не в первый раз нарушает законодательство. В сентябре прошлого года несовершеннолетний попадал в поле зрения правоохранителей за распитие спиртных напитков в общественном месте.

Сейчас за надругательство над государственным символом он стал фигурантом уголовного дела.-0-