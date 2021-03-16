Правоохранители установили модератора и четырех активных участников деструктивных чатов

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники гродненского управления ГУБОПиК МВД установили модератора и четырех активных участников закрытых ресурсов в Telegram. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Все участники состояли в закрытой группе "Лида для жизни" (ликвидирована правоохранителями в ноябре 2020 года), где планировались и обсуждались радикальные действия в отношении представителей власти, а также блокирование железнодорожных путей и автомобильных дорог. Там же решались вопросы по месту и времени сбора людей и их участию в региональных протестах. Некоторые "сливали" информацию о передвижении милиционеров", - рассказали в МВД.

Один из участников группы, 31-летний лидчанин, оказался причастным к умышленному приведению в негодность путей сообщения на перегоне Лида - Скрибовцы, совершенному в октябре прошлого года. Такие действия могли повлечь крушение (аварию) поезда либо иные тяжкие последствия, поэтому тогда по этому факту следователи возбудили уголовное дело. Жителя райцентра признали подозреваемым и заключили под стражу.

По материалам оперативников возбуждены уголовные дела в отношении 19-летней лидчанки и 36-летнего жителя райцентра, которые были модераторами указанных каналов и чатов. Девушка подозревается в публичном оскорблении представителей власти, а мужчина - в угрозе применения насилия в отношении милиционеров.

Всем участникам указанных ресурсов вынесены официальные предупреждения в соответствии с законом "О противодействии экстремизму".-0-