6 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители установили очередного участника массовых беспорядков в Жлобине, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

"Бойцы Гомельского УБОПиК нашли неопровержимые доказательства, подтверждающие причастность к совершению преступлений 21-летнего жителя Жлобина. Парень - активный участник незаконных массовых мероприятий и протестных акций, пользователь различных Telegram-каналов и групп деструктивной направленности. В прошлом году он высказывал угрозы и применял насилие к представителям власти, бросал камни, бутылки и иные предметы в стоящие и проезжающие автомобили ОВД и ВВ МВД", - рассказали в УВД.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.342, ст.364 УК.

Работа по установлению участников массовых беспорядков продолжается.-0-