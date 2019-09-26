Правоохранители в Орше для задержания вора-рецидивиста применили спецтехнику

26 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Орше сотрудникам милиции пришлось использовать спасательную спецтехнику, чтобы задержать рецидивиста, подозреваемого в серии краж, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

Несколько краж из строящихся частных домов произошли в Орше весной. Злоумышленники проникали на объекты, отжав стеклопакеты. При этом они работали настолько виртуозно, что многие владельцы даже и не подозревали о взломах. Преступники похищали дорогостоящие электроинструменты, теплые полы и бытовую технику.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Барани. Мужчина 1975 года рождения недавно освободился из мест лишения свободы и вновь принялся за старое. После совершения преступлений он, пользуясь своими криминальными связями, сбывал чужое имущество в Беларуси и России.

Во время задержания подозреваемый забаррикадировался в своем доме. Оперативникам пришлось вызвать на место спасателей и применить их спецтехнику. Лишь после того, как сотрудники МЧС стали пилить входную металлическую дверь, мужчина решил сдаться.

Правоохранители предполагают, что на счету жителя Оршанского района минимум 8 краж. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК (кража).-0-