Правоохранители Витебской области задержали серийных дачных воров

28 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области правоохранители задержали двух злоумышленников, совершивших серию краж в дачных домах Витебского и Лиозненского районов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Серия краж на дачах в Витебском и Лиозненском районе началась пару месяцев назад. Злоумышленники тщательно выбирали место для будущего преступления и дожидались нужного времени, когда хозяева будут в отъезде. После этого воры проникали в дома и выносили самые ценные вещи.

Пользуясь тем, что один из мужчин работал таксистом, подельники передвигались на его авто и перевозили в нем украденное. Во время транспортировки очередной добычи воры были задержаны.

Оба злоумышленника уже попадали в поле зрения правоохранителей. Ими оказались ранее судимые за кражи мужчины 34 и 42 лет. По предварительной информации, именно в местах лишения свободы будущие напарники и разработали план дальнейшего обогащения за чужой счет. Фигуранты успели совершить как минимум 10 краж.

Подозреваемые задержаны. Следователями возбуждено уголовное дело. Проверяется информация причастности криминального дуэта к совершению других преступлений.-0-