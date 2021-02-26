Правоохранители вычислили гомельчанку, оскорбившую милиционера из Светлогорска

26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Установлена личность гомельчанки, оскорбившей в Telegram-канале сотрудника Светлогорского РОВД, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В ноябре прошлого года в деструктивном Telegram-канале были опубликованы фотография и комментарий оскорбительного содержания в адрес милиционера из Светлогорска. "На данный факт обратили внимание оперативники из гомельского управления ГУСБ МВД. Впоследствии был установлен автор данного поста, которым оказалась 47-летняя гомельчанка", - рассказали в УВД.

Женщина созналась в содеянном. По ее словам, оскорбила правоохранителя под влиянием призывов в деструктивных Telegram-каналах. Она извинилась.

Следователи дают правовую оценку действиям жительницы областного центра по факту оскорбления представителя власти. ГУСБ продолжают устанавливать распространяющих персональные данные сотрудников милиции в сети, а также оскорбления в их адрес.-0-