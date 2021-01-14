Правоохранители выявили более 3,5 тыс. наркопреступлений в 2020 году

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году органы внутренних дел выявили более 3,5 тыс. наркопреступлений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

Всего в 2020 году органы внутренних дел выявили более 3,5 тыс. наркопреступлений, из них более 3,3 тыс. связаны с незаконным оборотом наркотиков. Возбуждено 805 уголовных дел в отношении 565 лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков с использованием различных веб-ресурсов, пресечена деятельность 12 интернет-магазинов. Из незаконного оборота изъято более 135 кг наркотических средств и почти 47 кг психотропных веществ. Зарегистрировано почти 1,8 тыс. преступлений, связанных со сбытом наркотиков. Выявлено и пресечено 26 нелегальных каналов поставок наркотиков на внутренний рынок из-за границы, пресечена деятельность трех лабораторий по изготовлению наркотиков.

"В криминальных кругах бытует мнение, что, трудоустраиваясь на работу в интернет-магазин по продаже наркотиков и реализуя запрещенные вещества через анонимные платформы и мессенджеры, можно долгое время оставаться вне поля зрения правоохранителей, при этом зарабатывать обещанные нанимателем легкие и баснословные деньги", - говорится в сообщении.

По словам начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Олега Сильвестровича, оптовые продавцы наркотических средств, как правило, предпочитают находить распространителей среди приезжих из регионов. Они рекомендуют им снимать квартиры, соблюдать конспирацию и вести анонимное общение с клиентами. Организаторы считают, что такие меры позволяют обезопасить себя и избежать ответственности за свою преступную деятельность. Вместе с тем мало кто из распространителей наркотиков осознает, что любая заложенная им закладка может привести к передозировке и смерти наркозависимого потребителя.

"Только в прошлом году от передозировок наркотических средств и психотропных веществ скончались 89 лиц. Это почти в 2 раза больше, чем в 2019 году. В 70% причины смертельных случаев от передозировки были связаны с употреблением метадона. При большинстве фатальных отравлений наркотик приобретался бесконтактным способом через интернет-магазины, - сообщил Олег Сильвестрович.

Он отметил, что выйти на след таких наркоторговцев - вопрос времени. Практика показывает, что для идентифицирования и задержания наркосбытчика достаточно от нескольких месяцев до года. При этом наказание, предусмотренное за совершение таких преступлений, весьма серьезное.

Так, на днях сотрудники наркоконтроля УВД Минского облисполкома на улице Пономаренко в Минске задержали 35-летнего минчанина, у которого при себе и в тайниках обнаружено и изъято 42 г пара-метилэфедрона, 70 г метадона и 2 г марихуаны. Мужчина занимался раскладкой наркотиков: забирал оптовые партии и развозил разовые дозы на своей автомашине. В ней же закладчик и фасовал наркотики, держал необходимые для этих целей приспособления. Закладки делал в лесопарковых зонах столицы и окрестностях.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. За незаконный оборот наркотических веществ ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.-0-