Правоохранители задержали активного участника уличных беспорядков в Минске

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали активного участника уличных беспорядков. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Установлено, что 10 августа возле торгового центра "Рига" 29-летний житель столицы возводил баррикады, дробил тротуарную плитку и бросал ее куски в сотрудников милиции", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и признали подозреваемым по уголовному делу, возбужденному ранее по факту массовых беспорядков.

Фигурант водворен в ИВС. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, а к административной - за уклонение от явки на призывной пункт, оскорбление и мелкое хулиганство.-0-