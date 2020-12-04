Правоохранители задержали двоих минчан, которые разрисовывали сооружения и расклеивали листовки

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Советского РУВД Минска задержали минчан, которые разрисовывали сооружения и расклеивали листовки, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"При проведении мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к осквернению сооружений и порче имущества, правоохранители задержали с поличным двоих граждан. Установлено, что 38-летний мужчина, а также его 30-летняя знакомая периодически вечером выходили во дворы жилых домов, где наносили надписи и рисунки в виде незарегистрированной символики на фасады зданий, а также расклеивали листовки протестного характера. К слову, план действий обсуждался в одном из дворовых чатов в мессенджере Telegram", - рассказали в ГУВД.

При обыске по месту жительства граждан сыщики обнаружили и изъяли бело-красно-белые флаги, листовки, баллоны с краской. У мужчины было обнаружено несколько ампул психотропного вещества трамадол, а также несколько десятков патронов. Со слов задержанных, с помощью вандализма они выражали свою гражданскую позицию.

В настоящий момент граждане задержаны и водворены в ИВС ГУВД Мингорисполкома. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.

Материалы проверки переданы в Советский (Минска) РОСК, где действиям фигурантов дана правовая оценка.-0-