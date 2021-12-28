Правоохранители задержали гомельчанина, подозреваемого в растлении несовершеннолетних

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Минской области выявили жителя Гомеля, причастного к растлению несовершеннолетних. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"36-летний мужчина знакомился с детьми через мессенджеры, представляясь ровесником, втирался в доверие и собирал о них различную информацию: имя, возраст, место жительства. После просил их сняться на фото и видео без одежды и прислать ему. Гомельчанин задержан. В его ноутбуке и телефоне обнаружены фото- и видеоматериалы порнографического содержания с участием почти сотни детей. На каждого ребенка он заводил отдельную картотеку со всеми собранными персональными данными и порнографическими материалами", - рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов с изображением малолетнего. Устанавливаются иные потерпевшие.-0-