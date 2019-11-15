Правоохранители задержали группу орудовавших в РФ белорусских автоворов

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД совместно со Следственным комитетом задержали организованную группу белорусов, которая воровала авто в России, проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Установлена причастность восьми белорусов к более чем 40 хищениям иномарок на территории России. Возбуждены уголовные дела, фигуранты арестованы.

Большинство из задержанных - уроженцы Полоцка и Новополоцка. По данным следствия, с 2014 по 2019 год группа крала автомобили в Москве и Санкт-Петербурге, а после легализовывала их в Беларуси. По словам заместителя начальника отдела ГУБОПиК МВД Сергея Ванагеля, злоумышленники помещали похищенный транспорт в так называемые гаражи-отстойники. Они видоизменяли идентификационные номера и изготавливали поддельные документы, по которым после незаконно продавали авто.

Во время обысков изъято около 30 похищенных автомобилей иностранного производства, в том числе Hyundai Solaris, Nissan X-Trail, Audi A4, Audi Q5 и Q7, Toyota RAV4, Land Rover Freelander, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan и другие. Обнаружены и устройства для несанкционированного проникновения в автомобили, оборудование для изменения маркировки идентификационных номеров, иные приспособления, крупные суммы иностранной валюты.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить других участников организованной группы и дополнительные эпизоды преступной деятельности.-0-