Правоохранители задержали минчанина, распылившего в магазине газ из баллончика

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский (г.Минска) районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело об особо злостном хулиганстве. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"Согласно материалам уголовного дела вечером 17 октября этого года за медицинской помощью обратились 42-летний мужчина и 51-летняя женщина. С их слов, в помещении одного из магазинов, расположенных на территории Московского района, неизвестный беспричинно распылил им в лицо струю из газового баллончика, после чего скрылся", - рассказали в УСК.

Благодаря слаженной работе следователей и сотрудников уголовного розыска подозреваемый установлен и задержан. Им оказался 18-летний неработающий минчанин. Парень имеет среднее специальное образование, ранее привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественном месте. При проведении обыска по месту жительства подозреваемого обнаружена различная символика, в том числе экстремистской направленности.

Следователями допрошены обвиняемый, потерпевшие и свидетели, назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.

Действия минчанина квалифицированы следствием по ч.3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-