Правоохранители задержали минчанина, сбившего пешехода в Бобруйском районе

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске по подозрению в совершении ДТП с летальным исходом, которое произошло в в Бобруйском районе 17 ноября, задержан 63-летний местный житель, водитель одного из предприятий столичного региона. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

17 ноября около 18.54 на 176-м км автодороги Минск-Гомель в районе деревни Плесы Бобруйского района неустановленный автомобиль сбил 83-летнего местного жителя, который двигался по проезжей части с тележкой в попутном направлении. "Водитель с места ДТП скрылся. От полученных травм пенсионер скончался", - рассказали в ведомстве.

По свидетельствам очевидцев было установлено, что неподалеку от места происшествия на обочине стоял грузовой автомобиль. "Так, один из неравнодушных водителей рассказал, что останавливался и предлагал помощь водителю грузового автомобиля, стоявшему на проезжей части. Тот показался ему странным: вел себя неадекватно, настороженно. Однако понять причину его остановки не удалось: туман и темнота не позволили ничего разглядеть", - отметили правоохранители.

Сотрудники милиции предварительно установили, что ДТП было совершено на автомобиле Mercedes-Benz, принадлежащем одному из частных предприятий Минской области. По подозрению в совершении преступления в Минске задержан 63-летний местный житель, водитель предприятия. Мужчина дал признательные показания.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.-0-